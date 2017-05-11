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Dünya

İngiltere Savunma Bakanı: YPG ile operasyon yürütmek yanlış olur

ABD, YPG'ye Rakka operasyonu öncesi silah yardımı yapma kararı almıştı

11 Mayıs 2017 20:29

Savunma Bakanı Fikri Işık ile telefonda görüşen İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Suriye'de Rakka operasyonunun YPG ile yürütülmesinin 'yanlış olacağını' ifade etti.

Telefon görüşmesi, ABD'nin, Ankara'nın PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak kabul ettiği YPG'ye silah yardımında bulunmasının ardından gerçekleşti.

Yardım, ABD'nin Suriye'de IŞİD'in merkezi konumundaki Rakka kentine düzenleyeceği operasyon öncesi verildi.

Konu hakkında konuşan Fallon, Türk mevkidaşı Işık'a "YPG ile Rakka operasyonu yanlış olur" dedi.

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Fikri IşıkABDRakkaYPGİngiltere

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