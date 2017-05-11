İngiltere Savunma Bakanı: YPG ile operasyon yürütmek yanlış olur

Savunma Bakanı Fikri Işık ile telefonda görüşen İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Suriye'de Rakka operasyonunun YPG ile yürütülmesinin 'yanlış olacağını' ifade etti.

Telefon görüşmesi, ABD'nin, Ankara'nın PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak kabul ettiği YPG'ye silah yardımında bulunmasının ardından gerçekleşti.

Yardım, ABD'nin Suriye'de IŞİD'in merkezi konumundaki Rakka kentine düzenleyeceği operasyon öncesi verildi.

Konu hakkında konuşan Fallon, Türk mevkidaşı Işık'a "YPG ile Rakka operasyonu yanlış olur" dedi.