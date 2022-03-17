İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Bugün Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir sahtekar benimle konuşmak için girişimde bulundu

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal olduğunu iddia eden bir "sahtekar"ın kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığını belirterek, Rusya'yı "sahte numaralar" yapmakla suçladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Başkanı Denis Şmihal olduğunu iddia eden bir kişinin kendisi ile iletişime geçmeye çalıştığını söyleyerek, Rusya'yı "sahte numaralar" yapmakla suçladı. Wallace, "Bugün Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir sahtekar benimle konuşmak için girişimde bulundu. Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım. Hiçbir Rus dezenformasyonu, çarpıtma ve kirli oyun, Rusya'nın insan hakları ihlallerinden ve Ukrayna'yı yasadışı işgal ettiği gerçeğinden uzaklaştıramaz. Umutsuz bir girişimdi" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Patel’in de benzer bir olay başına gelmiş

İçişleri Bakanı Priti Patel ise daha sonra bu hafta başlarında benzer bir çağrı aldığını söyleyerek, "Bu, bu hafta başlarında bu bana da oldu. Böyle zor zamanlarda bizi bölmek için acınası bir girişim. Ukrayna'nın yanındayız" ifadelerin kullandı. Patel, kendisini arayan kişinin kimi taklit ettiğini ise belirtmedi.

Oldukça karmaşık bir görüntülü görüşme

Bir Savunma Bakanlığı kaynağı, bu sahte aramanın Wallace'ın kendi cep telefonuyla yapılmayan "oldukça karmaşık" bir görüntülü görüşme olduğunu ifade ederek, aramanın kendisine "başka bir hükümet dairesi" aracılığıyla geldiğini belirtti.

Kaynak, görüşme sırasında Savunma Bakanı Wallace'a, NATO ve Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen müzakerelerin durumu hakkında sorular sorulduğunu ifade ederek, Wallace`ın kendisine uygunsuz yorumları teşvik etmek için sorulan yönlendirici sorulara gerçek veya uygun olmayan hiçbir şey söylemediğini belirtti. (İHA)