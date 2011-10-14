İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox istifa etti

T24

Büyüyen tartışmalar





Fox'un yerine Hammond geldi



Muhafazakar Partili Savunma Bakanı Liam Fox, Başbakan David Cameron'a gönderdiği istifa mektubunda "hatalı bir şekilde, kişisel çıkarlarıyla hükümet içindeki faaliyetleri arasındaki çizginin bulanık hale gelmesine izin verdiğini" belirtti."Bu davranışının sonuçlarının son günlerde daha açık bir şekilde ortaya çıktığını" belirten Liam Fox, bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.Liam Fox, "Ulusal çıkarların kişisel çıkarlardan önce gelmesi gerektiğini daha önce de defalarca söyledim. Şimdi kendi ilkelerim çerçevesinde hareket etmem gerekiyor. Dolayısıyla, büyük bir esef duyarak, Savunma Bakanı olarak görevimden istifa ediyorum." dedi.BBC'nin siyasi editörü Nick Robinson, Başbakan Cameron'un, Fox'un Savunma Bakanlığı görevini daha fazla sürdüremeyeceğine kanaat getirdiğini belirtiyor.İngiltere Başbakanı David Cameron, "Savunma Bakanı Liam Fox'un görevinde çok başarılı olduğunu ama istifa etme nedenlerini de anladığını" söyledi.Kabinede Dr. Fox'dan boşalan Savunma bakanlığı görevine, Ulaştırma Bakanı Philip Hammond'ın getirildiği açıklandı.Liam Fox'un yakın arkadaşı Adam Werritty'nin, hiçbir resmi ünvanı olmamasına karşın, bakanın 18 dış gezisine katılmış olduğunun anlaşılması, İngiltere'de bir süredir yoğun tartışmalara yol açmıştı.Kendisini Savunma Bakanı Fox'un danışmanı gibi göstererek kartvizit bastıran Adam Werritty'nin, Dubai'de, savunma sanayiinden bir grup iş adamıyla bir araya gelinmesini sağladığı ortaya çıkmıştı.Bunun yanısıra, Bakan Fox'un Sri Lanka'ya yaptığı ziyarete de eşlik eden Adam Werritty'nin, Sri Lanka Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede hazır bulunduğu öğrenilmişti.34 yaşındaki Adam Werritty, Liam Fox'un eski ev arkadaşıydı ve 2005 yılında da bakanın düğününde, sağdıcı olmuştu.Savunma Bakanı Fox, tartışmaların başladığı günlerde herhangi bir usülsüzlüğün söz konusu olmadığını savunuyordu.Fox, Londra'da Savunma Bakanlığı'nı birden çok kez ziyaret ettiği anlaşılan Adam Werritty'ye gizlilik taşıyan hiçbir bilginin ifşa edilmediği konusunda güvence vermişti.Adam Werritty'nin savunma sektörüyle ilgili şahsi ticari çıkarları olmasına rağmen, Liam Fox, aralarındaki dostluk ilişkisinin arkadaşına şahsi hiçbir çıkar sağlamadığını ve ticari işlerine hiçbir yardımda bulunulmadığını söylemişti.Hammond'dan boşalan Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Muhafazakar Partili kadın milletvekili Justine Greening getirildi.