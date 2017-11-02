İngiltere Savunma Bakanı Fallon istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 2002 yılında bir kadın gazetecinin dizine defalarca dokunduğuna dair suçlamaların ardından istifasını sundu.

Fallon'a yönelik suçlama, geçtiğimiz günlerde bir gazete tarafından gündeme getirilmişti. BBC, Fallon'un, yıllar sonra ortaya çıkan bu olay nedeniyle sözcüsü aracılığıyla özür dilediğini bildirmişti. Bahsi geçen gazeteci de bir Muhafazakâr Parti konferansındaki akşam yemeği sırasında yaşanan olayın kendisi için kapandığını dile getirmişti.

Ancak İngiliz basını 65 yaşındaki Fallon hakkında yeni iddialar da ortaya atılabileceğini belirtmişti. Çok geçmeden de İngiliz bakanın istifa mektubu geldi.

May takdir etti

Fallon, İngiltere Başbakanı Theresa May'e sunduğu istifa mektubunda, "Son günlerde milletvekilleri hakkında bir dizi iddialar ortaya atıldı. Bunların birçoğu yanlıştı. Ama ben geçmişte şerefle temsil ettiğim silahlı kuvvetlerin gerektirdiği yüksek standartların altına düştüğümü kabul ediyorum" dedi.

1983 yılında parlamentoya giren ve 2014'ten beri savunma bakanlığı görevini yürüten Fallon'un istifası May tarafından kabul edildi. İngiltere Başbakanı May, Fallon'a "Makamın üzerinde karakteristik olarak ciddi bir tutumla düşünmeni takdir ediyorum" cevabını iletti.

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik cinsel taciz iddiaları dünya genelinde binlerce kadın ve erkeğin başlarından geçen benzer hikâyeleri paylaşmasını sağlamıştı. Weinstein'a yönelik tepkilerin yarattığı domino etkisi, İngiltere'ye de ulaşmış ve son dönemde birçok İngiliz milletvekiline cinsel taciz ya da istismar suçlamaları yöneltilmişti.

Reuters/dpa/AP,CÖ/SÖ

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