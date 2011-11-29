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Dünya

İngiltere saldırıyı kınadı LONDRA (A.A)

29 Kasım 2011 18:29

-İngiltere saldırıyı kınadı LONDRA (A.A) - 29.11.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının yarattığı öfkeyi bildirerek, "Bu saldırı kesinlikle kabul edilemez ve kınıyoruz" açıklamasından bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, birkaç gösterici tarafından Tahran'daki Büyükelçiliğe saldırıldığını belirterek, "Uluslararası hukuka göre İran hükümetinin ülkedeki diplomatları ve büyükelçilikleri koruma görevi vardır. Hükümetin, acil bir şekilde hareket ederek olayı kontrol altına almasını, büyükelçiliğimiz ile çalışanlarının güvenliğini sağlamasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı. İran parlamentosu, İngiltere ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesine karar vermişti. İngiltere-İran ilişkilerindeki gerginlik, İran'ın nükleer programı dolayısıyla devam ederken, İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, geçen hafta ülkesinin İran bankalarıyla tüm bağları kestiğini açıklamıştı.

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