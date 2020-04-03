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Dünya

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, Koronavirüs'ü yendi

03 Nisan 2020 00:24

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un iyileştiği bildirildi.

Koronavirüs'e yakalanmış olan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, iyileştikten sonra ilk basın toplantısını düzenledi.

Westminster'a dönüş yapan Hancock, Downing Street'te düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen insanlara 'normal hayata' dönebilmeleri için 'bağışıklık izni' vermeyi planladıklarını söyledi.

Hancock, günde 100 bin Covid-19 testi yapmayı hedeflediklerini belirtti.

27 Mart günü Koronavirüs testi pozitif çıkınca kendini evine izole ettiğini duyuran Hancock, belirtilerin hafif olduğunu, hastaneye yatışa gerek kalmadığını anlatmıştı.

Koronavirüs kapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un da izolasyon süresinin en kısa zamanda bitmesi bekleniyor.

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