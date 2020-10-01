T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 'kısıtlama' itirazlarına tepki gösterdi: Yüz binlerce can kaybıyla sonuçlanabilir

01 Ekim 2020 22:50

İngiltere’de Avam Kamarası’nda Koronavirüs'le mücadele kapsamında yeni uygulanmaya başlanan kısıtlamaların kaldırılmasını isteyen milletvekillerine seslenen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Yüz binlerce ölümün, kimsenin ödemesi gereken bir bedel olmadığını düşünüyorum" diyerek uyardı.

İngiltere’de bar ve restoranların, Koronavirüs'le mücadele kapsamında 22.00’den sonra kapatılma kararı ve getirilen diğer kısıtlamaların ardından, Avam Kamarası’nda bazı milletvekilleri kısıtlamalara karşı çıktı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu milletvekillerine seslenerek, "Yüz binlerce ölümün, kimsenin ödemesi gereken bir bedel olmadığını düşünüyorum. Başkalarına zarar vermemek kaydıyla bireysel sorumluluğa ve özgürlüğün desteklenmesine inanıyorum" dedi.

ETİKETLER

Koronavirüskısıtlama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24