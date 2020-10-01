İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 'kısıtlama' itirazlarına tepki gösterdi: Yüz binlerce can kaybıyla sonuçlanabilir

İngiltere’de Avam Kamarası’nda Koronavirüs'le mücadele kapsamında yeni uygulanmaya başlanan kısıtlamaların kaldırılmasını isteyen milletvekillerine seslenen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Yüz binlerce ölümün, kimsenin ödemesi gereken bir bedel olmadığını düşünüyorum" diyerek uyardı.

İngiltere’de bar ve restoranların, Koronavirüs'le mücadele kapsamında 22.00’den sonra kapatılma kararı ve getirilen diğer kısıtlamaların ardından, Avam Kamarası’nda bazı milletvekilleri kısıtlamalara karşı çıktı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu milletvekillerine seslenerek, "Yüz binlerce ölümün, kimsenin ödemesi gereken bir bedel olmadığını düşünüyorum. Başkalarına zarar vermemek kaydıyla bireysel sorumluluğa ve özgürlüğün desteklenmesine inanıyorum" dedi.