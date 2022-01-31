İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasanın 10 Şubat'a kadar yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, İngiltere Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss parlamentoda yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasanın 10 Şubat'a kadar yürürlüğe gireceğini söyledi.

Önlemlerin Rusya'ya şimdiye kadarki en sert yaptırımlar olacağını ifade eden Truss, şu anda hükümetin sadece Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle doğrudan bağlantılı olanlara yaptırım uygulayabildiğini ifade etti. Truss, yeni yasa ile çok daha geniş bir yelpazede bireylerin ve işletmelerin yaptırımlarla hedef alınabileceğini açıkladı.

Truss, yürürlüğe girecek olan yasanın otomatik olarak yaptırım uygulamayacağını, ancak "Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda" ek yetkiler sağlayacağını ifade etti.

"Kremlin'in saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı eyleminin sorumluluğunu paylaşanların ağır bir bedel ödediğinden emin olacağız"

Truss, yeni tedbirlerin İngiltere'nin "ABD ve diğer müttefikleriyle varlık dondurma ve seyahat yasaklama gibi eylemlerde birlikte hareket etmesine" izin vereceğini aktararak, "Kremlin'in saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı eyleminin sorumluluğunu paylaşanların ağır bir bedel ödediğinden emin olacağız" dedi.

Truss, "Birleşik Krallık'taki varlıkları dondurulacak. Hiçbir İngiliz işletmesi veya birey onlarla iş yapamayacak. Birleşik Krallık'a girmeye çalışırlarsa geri çevrilecekler. Kremlin'in içindeki ve çevresindekilerin saklanacak hiçbir yeri olmayacak" ifadelerini kullandı.

Rusya yaptırımların geri tepeceğini öne sürdü

Rusya ise, daha fazla yaptırım tehdidinin geri tepeceğini ve İngiliz şirketleri ile hissedarlarına zarar vereceğini öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, olayı "iş dünyasına gizlenmemiş bir saldırı" olarak nitelendirerek, "çıkarlara dayalı" misilleme tedbirlerine yol açacağını ifade etti. (aa