İngiltere, Rum vetosuna kızdı deklarasyon yayınlayacak

Kıbrıslı Rumların Avrupa Birliği içindeki “uzlaşmaz” tavrı, İngilizlerin isyanına neden oldu. Rumların “tek taraflı” bir deklarasyon yayınlayarak, Türkiye’nin 6 müzakere başlığını daha “veto” edeceğini duyurması, İngilizleri kızdırdı.



İngiltere de, bugün Brüksel’de gerçekleşecek olan AB ülkelerinin Brüksel’deki Büyükelçileri’nin bir araya geldiği “COREPER” toplantısında bir deklarasyon yayımlayacağını duyurdu. Güney Kıbrıs ise Londra’nın bu girişimini durdurmak için bizzat AB Dönem Başkanı İsveç’e başvurarak İngiltere’nin “ikna edilmesini”, deklarasyon yayımlamaktan vazgeçmesini talep etti. AB dönem başkanı İsveç ise, iki ülke arasındaki son günlerde, limanlar krizi ve Türkiye ile devam eden AB müzakereleri yüzünden oluşan gerginliği yatıştırma gayreti içine girdi.





Bildiride neler olacak



İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, Rumların deklarasyonu yüzünden geçen hafta Dışişleri Bakanları toplantısını terketmişti. İngilizlerin rahatsız olduğu, deklarasyonda yer vereceği noktalar şöyle:



Rumların tek taraflı olarak Türkiye ile 6 başlığı daha bloke edeceğini açıklaması.



İsveç’in isteği ve İngiltere’nin desteğiyle AB zirvesi nihai belgesine girmesi planlanan “ikili sorunlar AB’nin genişleme sürecini etkilemez” ifadesinin Rumların talebiyle metinden çıkarılması.



Nihai belgede Kıbrıs’taki barış müzakerelerine “Türkiye’nin katkısının” talep edilmesi, Rumlara ve Yunanistan’a aynı çağrının yapılmaması.