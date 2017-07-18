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Dünya

İngiltere reklamlara yeni 'cinsiyet' kuralları getirmeye hazırlanıyor

'Cinsiyetle bağlantılı rolleri ön plana çıkaran reklamlar birey, ekonomi ve toplum için zararlı'

18 Temmuz 2017 16:09

İngiltere'de reklam sektörünü denetleyen Reklam Standartları Kurumu (ASA), cinsiyetçi önyargılara yer veren ve geleneksel kadın-erkek rollerini ön plana çıkartan tanıtımlarla ilgili daha sıkı düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor.

ASA'dan yapılan açıklamada, 2015 yılında bikinili kadın bir mankenin yer aldığı bir zayıflama ürününün reklamının yarattığı tepkinin ardından cinsiyet unsurunun ön plana çıkarıldığı tanıtımlarla ilgili düzenlemelerin gözden geçirilmesine karar verildiği belirtildi.

Cinsiyetlerle bağlantılı roller zararlı

Bu gözden geçirmenin ardından yapılan değerlendirmede, cinsiyet tipleriyle uyum sağlamayan kişilerle dalga geçilen ya da cinsiyetlerle bağlantılı rolleri özellikle ön plana çıkaran reklamların "bireyler, ekonomi ve toplum için zararlı" olduğu sonucuna varıldı.

ASA, ev işlerini erkeklerin değil, kadınların yaptığını gösterenler gibi cinsiyetçi önyargılar taşıyan reklamlarla ilgili daha yüksek standartlar uygulanması gerektiğini söyledi. ASA İdari Yöneticisi Guy Parker, "Toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili modası geçmiş ve önyargılı görüşleri destekleyecek şekilde yapılan tasvirler, bireyler için haksız bazı sonuçların da ortaya çıkmasına neden olabilir" dedi.

Çeşitli reklamlar yasaklanmıştı

Gözden geçirmenin yapılmasını tetikleyen 2015 tarihli reklamda, bikini giymiş kadın bir mankenin fotoğrafı yer alıyordu. Bu reklam kampanyası, sosyal açıdan sorumsuzca olduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

ASA geçmişte de metalaştırma, uygunsuz cinsel içerik ve genç kadınları sağlıksız bir şekilde zayıflamaya teşvik etme gibi gerekçelerle çeşitli reklamları yasaklamıştı.

Ancak, kuruma cinsiyetlerle ilgili önyargıların kullanıldığı ya da kadın ve erkekle ilgili geleneksel rolleri üstlenmeyen karakterlerle dalga geçilen reklamlarla ilgili de şikayetler yapılmış ancak bunlar mevcut düzenlemelere aykırılık taşımadığı için değerlendirmeye alınmamıştı.

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