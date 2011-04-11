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Dünya

İNGİLTERE PRENSİ CHARLES ABD'YE GİDECEK LONDRA (A.A)

11 Nisan 2011 01:16

-İNGİLTERE PRENSİ CHARLES ABD'YE GİDECEK LONDRA (A.A) - 10.04.2011 - İngiltere Kraliyet tahtının ilk sıradaki varisi Galler Prensi Charles, 3-5 Mayıs tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek. İngiltere Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Prens Charles'ın Washington'da ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesi ve Georgetown Üniversitesinde düzenlenecek bir konferansta konuşma yapması bekleniyor.  Charles, en son 2007 yılının Ocak ayında eşi Cornwal Düşesi Camilla ile birlikte ABD'yi ziyaret etmişti.  ABD Başkanı Obama'nın da 24-26 Mayıs tarihlerinde İngiltere'ye resmi ziyarette bulunması bekleniyor.

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