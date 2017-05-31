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Spor

İngiltere Premier Ligi'nin en pahalı 10 transferi

Paul Pogba, adanın en pahalı transferi

31 Mayıs 2017 15:26

İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon mücadele eden futbolcular arasında en pahalı 10 transferin 4'er tanesini Manchester takımları yaptı.

En pahalı isimlerin en genci 21 yaşındaki Anthony Martial. En yaşlı ve pahalı isim ise 33 yaşındaki Fernando Torres. Real madrid'den 47 Milyon Euro'ya Arsenal'e gelen Mesut Özil ise en pahalı 9. transfer. 

İngiltere Premier Ligi'nin 120 Milyon Euro ile en pahalı transferi olan Paul Pogba zirvede olduğu liste şöyle: 

1- Paul Pogba (24)

Juventus'tan Manchester United'a 120 Milyon Euro 

 

2 - Angel Di Maria (29)

Real Madrid'ten Manchester United'a 75 Milyon Euro 

 

3- Kevin De Bruyne (29)

Wolfsburg'dan Manchester City'ye 74 Milyon Euro 

 

4- Raheem Sterling (22)

Liverpool'dan Manchester City'ye 62,5 Milyon Euro 

 

5- Fernando Torres (33)

Liverpool'dan Chelsea'ye 58 Milyon Euro 

 

6- John Stones (23)

Everton'dan Manchester City'ye 55,6 Milyon Euro 

 

7- Bernardo Silva (22)

Monaco'dan Manchester City'ye 50 Milyon Euro 

 

8- Anthony Martial (21)

Monaco'dan Manchester United'a 50 Milyon Euro 

 

9- Mesut Özil (28)

Real Madrid'ten Arsenal'e 47 Milyon Euro 

 

10- Juan Mata (29)

Chelsea'den Manchester United'a 44,7 Milyon Euro 

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