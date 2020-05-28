İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor!

BBC'nin haberine göre, Premier Lig, daha önce ertelenen Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal maçlarıyla 17 Haziran'da geri dönüyor. 19-21 Haziran tarihlerinde ise 30. hafta karşılaşmalarıyla lig kaldığı yerden devam edecek.

Kulüpler, bugün yapılan toplantıda oy birliğiyle lige dönüş kararı aldı. Geçen hafta, kulüplerin oybirliğiyle aldığı kararla temassız antrenmanlarla takımlar çalışmalarına başlamıştı.

Bugüne kadar lig genelinde yapılan 2 bin 752 test sonucu 12 kişide Koronavirüs tespit edilmişti. Premier Lig oyuncuları ve personelleri, ligin oynandığı süre boyunca haftada en az iki kere Koronavirüs testine girecek. Testi pozitif çıkanlar, yedi gün boyunca kendilerini izole etmek zorunda kalacak.

30 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Liverpool, ligin zirvesinde bulunuyor. En yakın takipçisi Manchester City'yle arasında 25 puan olan Kırmızılar'ın, birkaç hafta içinde şampiyon olmaları bekleniyor. Ligin en alt sıralarındaki Bournemouth, Aston Villa ve Norwich City ise kümede kalma mücadelesi verecek.