İngiltere porsukları yok edecek

İngiltere'de toplu porsuk itlafını engellemek için yargı nezdinde başlatılan girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

İtlaf uygulamasında ısrar eden hükümet böylece sığırlarda görülen ve ekonomiye her yıl 100 milyon sterline mal olan tüberküloz salgınının önüne geçileceğini savunuyor.

Porsuk Koruma Vakfı ise itlafın yasalara aykırı olduğunu, ayrıca sığırlarda görülen hastalığın yayılması açısından da etkisinin çok az olacağını, hatta durumu daha kötü yapacağını, itlaftan kaçan hayvanların infekte olanlarının hastalığın daha geniş alanlara yayılmasına yol açacağını söylüyor.

Yüksek Mahkemede bugün çıkan karar, itlafın sene sonuna doğru başlayabileceği anlamına geliyor.

İtlaf için Gloucestershire ve Somerset bölgelerinde sayılarının 40'ı bulduğu söylenen alanlar belirlendi.

BBC muhabiri Richard Black, porsuklar ile sığırlarda görülen tüberküloz sorununun iki seviyeli olduğunu söylüyor.

Sığırlarda tüberküloza yol açan bakteri porsuklarda da etkili oluyor. İnfekte olan porsuklar hastalığı sığır çiftlikleri arasında bulaştırıyor.

Ne var ki sığırlarla temas yüzünden hastalığa yakanan sığır sayısının daha fazla olduğu söyleniyor.

Galler'de ise hükümet değişikliği sonrasında itlaftan vazgeçildi ve bunun yerine aşılama yöntemini tercih edildi. (BBC Türkçe)