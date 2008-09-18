İngiltere Polonya vizesi aldı

2009 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda yer alan İngiltere, deplasmanda Çek Cumhuriyeti'ni 67-63 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.





Avrupa Şampiyonası elemelerinde dördüncü galibiyetine ulaşan İngiltere, Polonya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılma hakkı kazandı.



D Grubu'nun diğer maçında ise, İsrail sahasında Bosna Hersek'i 88-74 yenerek ikinci galibiyetini aldı. İngiltere dışındaki Çek Cumhuriyeti, İsrail ile Bosna Hersek'in 2 galibiyet – 3 mağlubiyeti bulunurken, son maçlarda Bosna Hersek gruptan çıkmayı garantileyen İngiltere'yi ağırlayacak. Çek Cumhuriyeti ise İsrail'e konuk olacak.



Elemelerde mağlubiyet almayan tek takım olan Türkiye'nin ardından ikinci sırada yer alan Fransa, Ukrayna'yı evinde 87-83'lük skorla geçerek C Grubu'nu ikinci sırada noktalamayı garantiledi.



B Grubu'nda mücadele eden Letonya, tek galibiyeti bulunan Estonya'yı ağırladı. Dördüncü çeyrekte sergilediği performansla maçı 72-67 kazanan Letonya, dördüncü galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdürürken, en kötü grup ikinciliğini garantileyerek Polonya biletini alan bir diğer ülke oldu.



B Grubu'ndaki diğer maçta ise, Portekiz sahasında Makedonya'yı 81-71 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.



5 takımın yer aldığı A Grubu'nda ön plana çıkan Sırbistan, sahasında Finlandya'yı 92-66 yenerek grup liderliğini garantiledi ve finallerde oynama hakkını elde etti. Beklenen performansı sergileyemeyen İtalya ise, evinde çok zorlanmasına rağmen Bulgaristan'ı 82-81'lik sonuçla mağlup etti ve dördüncü galibiyetine ulaştı.



Gruplardaki son maçlar, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Türkiye'nin Fransa'ya konuk olacağı karşılaşma ise saat 21.00'de NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.



PROGRAM



A Grubu

Finlandya - Macaristan

Bulgaristan - Sırbistan



B Grubu

Portekiz - Letonya

Makedonya - Estonya



C Grubu

Ukrayna - Belçika

Fransa - Türkiye



D Grubu

Bosna Hersek - İngiltere

İsrail - Çek Cumhuriyeti

