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Dünya

İngiltere plastik paraya geçiyor

İngiltere 2016'da plastik banknotlar kullanmaya başlayacak

19 Aralık 2013 13:51

İngiltere, iki yıl sonra kağıt parayı bırakarak daha dayanıklı, temiz ve güvenli olduğu düşünülen plastik paraya geçiyor.

İngiltere Merkez Bankası, 2016'dan itibaren kağıt para yerine plastik para basılmaya başlanacağını açıkladı. Tedavüle önce, üzerinde eski başbakan Winston Churchill'in bulunduğu 5 sterlinlik banknotlar girecek. Bir sene sonra basılacak 10 sterlinlik banknotlarda ise yazar Jane Austen yer alacak.

NTV'nin haberine göre, hammaddesi polimer olan plastik paranın kağıt paraya göre 2,5 kat daha dayanıklı olduğu belirtiliyor. Plastik para leke tutmuyor, kolay kolay da taklit edilemiyor. Hatta cepte unutulup yıkanınca da sorun çıkmıyor. Çamaşır makinasına dayanabilen plastik para, ancak ütülenmeye gelmiyor.

Kamuoyu yoklamaları, İngiliz halkının yüzde 87'sinin plastik parayı desteklediğini gösteriyor. 1988 yılında Avustralya'da kullanılmaya başlayan plastik para; aralarında Kanada, Yeni Zelanda ve Meksika'nın da bulunduğu 20'den fazla ülkede tedavülde.

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