T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İngiltere plastik banknotu seçti

İngiltere plastik banknotlarla tanışacak. 300 yıldır kullanılan kağıt paraların yerine plastik banknotlar geçecek

17 Aralık 2012 14:36

İngiltere'de üç yıl içinde daha hijyenik ve çevreci bir uygulama olacağı ifade edilen plastik banknot kullanımı başlıyor.

İngiltere plastik banknotlarla tanışacak. 300 yıldır kullanılan kağıt paraların yerine plastik banknotlar geçecek.

Daha dayanıklı olan ve sudan etkilenmediği için uzun süre kullanılabilen plastik banknotlar, 2015'te kullanılmaya başlayacak.

The Bank of England, Essex'teki merkezinde banknotları basacak.

Polimer malzemeyle üretilen banknotların, yüzde 100 geri dönüşüm özelliği ile çevre dostu olduğu da belirtiliyor.

İlk olarak Avustralya'da 1988 yılında kullanılmaya başlanan plastik banknotlar; Yeni Zelanda, Vietnam ve Romanya gibi birçok ülkede kullanılıyor.

ETİKETLER

paundsterliningiltereparaplastik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24