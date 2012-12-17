İngiltere plastik banknotu seçti

İngiltere'de üç yıl içinde daha hijyenik ve çevreci bir uygulama olacağı ifade edilen plastik banknot kullanımı başlıyor.

İngiltere plastik banknotlarla tanışacak. 300 yıldır kullanılan kağıt paraların yerine plastik banknotlar geçecek.

Daha dayanıklı olan ve sudan etkilenmediği için uzun süre kullanılabilen plastik banknotlar, 2015'te kullanılmaya başlayacak.

The Bank of England, Essex'teki merkezinde banknotları basacak.

Polimer malzemeyle üretilen banknotların, yüzde 100 geri dönüşüm özelliği ile çevre dostu olduğu da belirtiliyor.

İlk olarak Avustralya'da 1988 yılında kullanılmaya başlanan plastik banknotlar; Yeni Zelanda, Vietnam ve Romanya gibi birçok ülkede kullanılıyor.