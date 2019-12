İngiltere, PKK haracına savaş açtı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın metropolitan polis teşkilatı, yasaklanmış örgütler listesinde bulunan terör örgütü PKK/Kongre Gel'in haraç toplama faaliyetlerine karşı savaş açtı.



Polis dünden itibaren İngiltere'de, başta Heathrow olmak üzere Türkiye'den gelen uçakların indiği bütün havaalanlarında ve Harringey ve Hackney gibi Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde halkı PKK/Kongre Gel'in yasadışı kaynak oluşturma faaliyetine karşı uyaran el ilanları dağıtmaya başladı.



Metropolitan Polis Teşkilatı yetkilileri, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan el ilanlarında ''Polise Yardım Çağrısı'' başlığı altında, ''Yasaklanmış terörist örgüt olan PKK/Kongre Gel adına bazı kişilerin iş yerlerine ve sakinlerine yaklaşımda bulunarak, yasa dışı para toplama eylemlerinde bulunduklarının polis farkındadır''ifadesine yer verdi.



Gizlilik güvencesi



''Herhangi bir kişi sizden para isteğinde ya da size karşı tehditte bulundu mu?'' diye sorulan el ilanında, ''Polisle temasa geçmekte endişelerinizin bulunduğunu anlamaktayız. Fakat alınan bütün telefonların ve bilgilerin tamamen gizlilik altında tutulacağına dair size güvencede bulunuruz'' teminatı verildi.



Metropolitan Polis Teşkilatı olarak Londra'da yaşayan bütün toplumların güvence altında olmaları için çaba sarf edildiğine işaret edilen el ilanında, bu konuda halktan gelen her türlü yardımın büyük memnuniyetle karşılanacağı vurgulandı.



İhbar hattı kuruldu



İlanda ''sahip olduğunuz bilginin önemli olup olmadığını lütfen polise bırakın'' denilirken, her türlü bilginin polis için önem taşıdığı kaydedildi.



Terörle mücadele şubesinin görevlilerinin yanıtladığı bir de ''ihbar hattı'' kuran Metropolitan Polis Teşkilatı, ilanda bu telefonun numarasını da yayımladı.



Yapılacak ihbarlarla ilgili her türlü sorunun, başta broşürü dağıtan polis memuru olmak üzere, her zaman polislere sorulabileceği de belirtildi.