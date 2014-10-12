İngiltere Peşmerge'ye eğitim vermeye başladı

Almanya'dan sonra, İngiltere de, Perşmerge'ye eğitim verdiğini açıkladı. Savunma Bakanı Michael Fallon, Erbil'e uzman bir ekibin konuşlanlandırılmasını onayladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yorkshire birliğinden 12 kişilik "uzman ekibinin" Peşmergelere İngiltere'nin sağladığı makineli ağır silahları kullanmayı öğrettiği kaydedildi. Askeri ekibin eğitim için Erbil'de bir hafta kalmalarının beklendiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, İngiliz hükümetinin Irak'taki Kürt güçlere sağladığı eğitimin IŞİD'e karşı verilen mücadele çabaları kapsamında olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Michael Fallon, savaşmayan, eğitim veren ve Erbil'e gönderilen küçük uzman bir ekibin konuşlandırılmasını onayladı. Ekip, geçen ay İngiltere tarafından sağlanan makineli ağır silahların kullanımı ve korunması gibi konularda eğitim veriyor."

İngiltere, geçen ay Iraklı Kürtlere 40 makineli ağır silah ile askeri mühimmat sağlayacağını açıklamıştı.

IŞİD'e karşı yürütülen hava operasyonunun sadece Irak ayağında yer alan İngiltere, geçen aydan bu yana özellikle Irak'ın kuzeyinde Kürtleri tehdit eden IŞİD hedeflerini bombalıyor.

)AA)