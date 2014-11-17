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Dünya

İngiltere Parlamentosu'nda bomba paniği

İngiliz Parlamentosu'nun ek binasında bomba paniği yaşandı

17 Kasım 2014 15:34

İngiltere Parlamento binasının bir kısmı "bomba şüphesi" nedeniyle tahliye edildi. Polis yetkilileri, "Paketin şüphe gerektirecek bir unsur taşımadığı tespit edildi ve her şey olağan haline döndü" açıklamasını yaptıktan sonra parlamento binası tekrar açıldı.

İngiliz Parlamentosu'nun milletvekili ofislerinin bulunduğu ek binası Portcullis House, bomba şüphesi üzerine acilen boşaltıldı.

Polis kaynaklarından verilen bilgiye göre, polis binanın içerisinde şüpheli bir paket buldu ve bunun üzerine binaya girişler bir süreliğine durdurularak bina boşaltıldı.

 

Hayat normale döndü

 

Polis yetkilileri, "Paketin şüphe gerektirecek bir unsur taşımadığı tespit edildi ve her şey olağan haline döndü" açıklamasını yaptı.

Londra polisi binaya girişlere yerel saatle 10.30'da (TSİ 12.30) izin verdi.

Portcullis House, tarihi İngiliz Parlamentosu ve Big Ben saat kulesinin hemen yanında bulunuyor. Thames nehri kıyısında yer alan parlamentoyu ve etrafını her gün binlerce turist ziyaret ediyor. (AA)

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