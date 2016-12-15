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Dünya

İngiltere Parlamentosu'nda bir garip şapka

Avam Kamarası Milletvekili Peter Bone, bir yardım organizasyonuna dikkat çekmek için farklı bir yol denedi

15 Aralık 2016 21:39

Çeviri: T24

Yaklaşan Noel kutlamaları İngiltere Parlamentosu’nda da hissedilmeye başlandı. Avam Kamarası’nda konuşma yapan Muhafazakâr Milletvekili Peter Bone kürsüde konuşma yaptığı sırada kafasına geçirdiği rengarenk çizgili hatta ponponları olan şapkayla dikkat çekti.

Bone milletvekillerine yönelik yaptığı konuşmada seçim bölgesindeki hayır işleri gününe vurgu yaptı. Şeçmenlerimiz arasında çok iyi yardım kuruluşları da var diyen Bone, Glennis Hooper ile birlikte bir grup gönüllü tarafından yürütülen “Crazy Hats” (Çılgın Şapkalar) projesini anlattı. Bir anda kafasına rengarenk şapkayı geçiren Bone, meme kanserine dikkat çekmeyi amaçlayan proje sayesinde 2 milyon pound yardım toplandığını ifade etti. "İnsanlar Northamptonshire'da çılgın şapkalar giyip paralarını meme kanseri için harcıyorlar" dedi. 

Inpendent’ta yer alan habere göre, parlamentoda bulunan milletvekili John Bercow, Bone’un konuşmasından çok etkilenmedi. Bercow, konuşmanın ardından bir centilmen olarak konuşma süresince kibar davrandığını ancak Bone’un o şapkayı çıkardığı  için mutlu olduğunu söyledi. 

 

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