T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere Parlamentosu'na siber saldırı

İngiliz parlamentosu milletvekillerini engelleyen bir siber saldırıyla karşılaştı

24 Haziran 2017 21:58

İngiliz Parlamentosu siber saldırıya uğradı. Reuters'ın haberine göre, milletvekillerinin parlamento binası dışından e-mail hesaplarına girmesini engelleyen saldırıyla ilgili Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, saldırının boyutları ve kullanıcı hesaplarına izinsiz girişlerin ne boyutta olduğuyla ilgili inceleme başlattı.

İngiltere'de mayıs ayında yaşanan büyük bir siber saldırı ile ulusal hastane sistemi çökmüş ve aynı gün WannaCry yazılımıyla global ölçeğe yayılan bir siber saldırıyla dünyanın dört bir yanında windows kullanan bilgisayarlar fidye yazılımına kurban gitmişti.

ETİKETLER

ingiltereparlamentosiber saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24