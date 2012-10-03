İngiltere: Oslo'da hükümet olarak yoktuk!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, Oslo görüşmelerinde "İngiltere hükümeti" olarak bulunmadıklarını söyledi. CHP'li Loğoğlu açıklamayı İngiltere'nin "hükümet dışı" kurumlarının Oslo'da yer aldığı şeklinde yorumladı.

Clegg ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ne gelişinde İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, görüşme talebinin İngiliz heyet tarafından geldiğini ve kendilerinin de bunu memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.

Görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü bildiren Loğoğlu, “Sayın Clegg görüşmede yeni anayasa çalışmaları hakkında sorular sordu, o konuda Genel Başkan bilgi verdi. Clegg özellikle vatandaşlık tanımı konusunda, Kürt meselesine ilişkin sorunların, anayasa çalışmalarına ne ölçüde yansıyabileceği hususlarını sordu” dedi.

Clegg'in görüşmede, partisinin ve İngiltere'nin, Türkiye 'ye AB üyelik sürecinde verdiği desteği ifade ettiğini söyleyen Loğoğlu, şöyle konuştu, “Clegg, Türkiye'nin AB içinde olmasının Avrupa için de büyük önem taşıdığını söyledi. Terör bağlamındaki gelişmeler, Suriye konusu yine gündeme gelen konular arasındaydı. Görüşme atmosferi son derece sıcaktı. Clegg'in Türkiye'yi yakından takip ettiğini gördük ve birçok konuda CHP'nin görüş ve yaklaşımlarıyla kendi partisinin görüş ve yaklaşımları arasında çok ciddi bir örtüşme olduğunu söyledi.”

Kılıçdaroğlu: Biz bilmiyorduk, Clegg: biz de!

“Oslo belgeleri gündeme geldi mi?” sorusu üzerine Loğoğlu, “Geldi. Çünkü 'Kürt ve terör konusu bağlamında neler düşünüyorsunuz?' diye sorduğunda Sayın Genel Başkan, 'Oslo görüşmelerinin içeriği hakkında bir bilgimiz olmadığını' söyledi. Öncelikle tabii yüzde 90-95 oranında anlaşmaya varıldığı bildirilen bu görüşmeler hakkında ana muhalefet partisinin bilgi sahibi olması gerektiğini vurgu yaptı. Bu bağlamda gündeme geldi Oslo görüşmeleri” diye konuştu.

“Sayın Clegg'in buna bir yanıtı oldu mu?” denmesi üzerine de Loğoğlu, “Sayın Clegg, Oslo görüşmelerinde İngiltere'nin hükümet olarak varolmadığını, dolayısıyla bir bilgi veremeyeceğini söyledi” yanıtını verdi.

“Hükümet olarak varolmadığını söylemesi ne anlama gelir?” şeklindeki soru üzerine ise Loğoğlu, “İngiltere hükümetinin, hükümet olarak orada olmadığı anlamına gelir. Clegg, 'biz İngiltere hükümeti olarak orada yoktuk' diyor. Bunun artık gerisini siz getirin. İnkar etmiyor ama sınırlıyor öyle diyelim” cevabını verdi.

Suriye’de tartışıldı

Suriye konusunun da görüşüldüğünü ifade eden Loğoğlu, CHP'nin Suriye meselesine genel yaklaşımının anlatıldığını, kendilerinin Suriye'de demokrasi, özgürlük ve laiklik esaslarına dayalı bir yönetimin gelmesini arzuladıklarını İngiliz heyete söylediklerini bildirdi.

Esed sonrası olası gelişmelerin kendilerini kaygılandırdığını da vurgulayan Loğoğlu, “Çünkü Esed sonrası daha radikal İslami bir yönetimin işbaşına gelebileceği endişesini taşıdığımızı, ama Esed yanlısı bir tutumumuzun da asla olmadığını, baştan beri bizim Suriye'de daha katılımcı bir yönetimden yana olduğumuzu Sayın Genel Başkan vurguladı” açıklamasında bulundu.

Oslo görüşmelerinin ortaya çıkmasını ardından İngiltere’nin görüşmelerde “gözlemci” ya da “aracı” gibi sıfatlarla bulunmuş olacağına dair iddialar öne sürülmüştü.