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Dünya

İngiltere ortak pazardan ayrılıyor mu?

Brexit'in ardından İngiltere'nin yol haritası şekilleniyor

17 Ocak 2017 22:32

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Salı günü Brexit planını açıklaması beklenirken, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin mal ve hizmetler için ortak pazarından ayrılmaya hazır olduğunu belirtebileceği ve AB bloğuyla yeni ticaret anlaşmaları arayışına girişeceği ifade ediliyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, Avrupa ile yakın ilişkilerin mümkün olduğunca sürmesi yönünde baskı yapan iş çevrelerine karşı, May Londra'daki konuşmasında İngiltere'nin ortak pazarı terketmeye hazırlandığını ve gümrük birliği anlaşmasının revize edileceğini belirtebilir.

Aktarılan bilgilere göre, May'in AB ile "kısmi" ya da "ortaklık" şeklinde bir üyeliğe ya da İngiltere'yi "yarı içeride, yarı dışarıda bırakan herhangi bir şeye" ilgisi bulunmuyor.

May, "Bağımsız, kendi kendini yönete, küresel Birleşik Krallık ve AB'deki dostlarımız ve müttefiklerimiz ile teni ve eşit bir ortaklık arayışındayız. Diğer ülkeler tarafından halihazırda kullanılan bir modeli benimsemek istemiyoruz" açıklamalarında bulunması bekleniyor.

Ortak pazarın terkedilmesi bankalar için hayal kırıklığı yaratacağı değerlendirilirken, bankaların istihdam ve operasyonlarını Londra'dan diğer 27 AB üyesi ülkelerine kaydırmaya başlayabileceği belirtiliyor. 

Bu durum, Brexit sonrasında geçiş dönemi arayışındaki May üzerindeki baskıyı artıracağı da yapılan değerlendirmeler arasında.

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