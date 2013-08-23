İngiltere Ortadoğu'da çok sayıda kişiyi dinlemiş

İngiltere'nin Batılı istihbarat servisleri için Ortadoğu'da çok sayıda e-mail, telefon görüşmeleri ve internet trafiğini incelediği gizli bir internet-izleme birimi kurduğu ortaya çıkarıldı.

The Independent gazetesi, birimin bölgeye yerleştirilen sualtı optik fiber kabloları aracılığıyla telefon görüşmelerini dinlediğini ve internet trafiğini izlediğini yazdı.

Bilgiler ABD ile paylaşılıyor

İşlendikten sonra Cheltenham'da bulunan Kamu İletişim Merkezi'ne (GCHQ) gönderilen bilgiler, aynı zamanda ABD'deki Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile de paylaşılıyor.

Habere göre İngiliz hükümeti, birimin Batı dünyasının "terörle mücadelesinde" kilit rol oynadığını ve dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenecek saldırılar için yaşamsal öneme sahip bir "erken uyarı" sistemi sağladığını ileri sürüyor.

Birimin Ortadoğu'daki merkezi ile ilgili bilgilerin, NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden tarafından sızdırılan belgelerden edinildiği öğrenildi.

Guardian'a sansür uygulanmıştı

Daha önce Guardian gazetesi tarafından da konu edinilen birimle ilgili haberler, GCHQ güvenlik uzmanlarının verilerin depolandığı sabit diskleri yok etmeyi planladığı iddialarını gündeme getirmişti.

Bölgedeki denizaltı kablolarına erişim sağladığı için İngiltere ve ABD tarafından büyük önem atfedilen birimle ilgili belgelerin sızdırıldığı, Guardian muhabirlerinden Glenn Greenwald'ın Brezilyalı ortağı David Miranda'nın bilgisayarının araştırılması sırasında ortaya çıkmıştı. Scotland Yard, Snowden soruşturmasının merkezinde yer alan Miranda'nın bilgisayarında belgeleri "son derece hassas" olarak nitelemiş ve belgelerin "çok sayıda insanın yaşamını tehlikeye atabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Guardian, hükümetin belgelerin yayımlanmaması talebini kabul etmişti. Hükümet, GCHQ ile gizlice işbirliği yaban BT ve Vodafone gibi telefon şirketleri ile ilgili ayrıntıların da yayımlanmamasını istemişti.

1 milyon sterlinlik bütçe

The Independent, Ortadoğu Birimi'nin eski Dışişleri Bakanı David Miliband tarafından GCHQ'ya tanınan bir yetki ile oluşturulduğu da ortaya çıkardı.

GCHQ'ya verilen sertifika, merkeze "yabancı güçlerin siyasi amaçları", terörizm, nükleer silahların yayılması, paralı askerler ve özel orduların yanı sıra ciddi mali dolandırıcılıklarla ilgili bilgi toplanması için yetki tanıyor.

Merkez, elindeki yetki belgesi sayesinde denizaşırı ülkelerde bulunan ya da bu ülkelerle iletişim kuran herkesin e-maillerini kontrol edebiliyor, telefonlarını dinleyebiliyor.

Pahalı gizli teknolojisi için merkeze 1 milyon İngiliz sterlini tutarında bütçe ayrıldığı iddia ediliyor. İstihbarat kaynakları, projenin sadece güvenlik, terör ve organize suçlar için kullanıldığını ileri sürüyor. Ortadoğu'da bilgi trafiğine erişim, 9 Eylül saldırılarının bu yana ABD ve İngiltere için büyük önem taşıyor.