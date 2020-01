'İngiltere Orta Doğu'da internet trafiğini gözetleyen gizli bir üsse sahip'

Çeviri: Varsan Çekiç

İngiltere'nin Orta Doğu'da telefon görüşmeleri ve email dahil olmak üzere intenet üzeirnden gerçekleştirilen iletişimi gözetlemek için, bölgede istasyon kurduğu ortaya çıktı. İstasyonun batılı istihbarat ajansları adına veri topladığı belirtiliyor. Veri toplama opersayonu, GCHQ'nun hâlâ üzerinde çalıştığı 1 milyar sterlinlik web projesinin bir parçası.

İngiltere'de yayımlanan The İndependent gazetesi istasyonun, Akdeniz'in zeminine serili olan uluslararası fiber optik kablolarına bağlanarak, bölgeden geçen verileri topladığını belirtti. Gazete ayrıca, toplanan bilgilerin istihbarat için işleme tabi tutulduktan sonra, İngiltire'nin istihbarat birimi GCHQ'ya iletildiğini ve bilgilerin ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ile (NSA) paylaşıldığını açıkladı.

İngiliz hükümeti istasyonun, Batı'nın "Terörle savaş"ının kritik bir parçası olduğunu ve dünya üzerinde yapılabilecek potansiyel saldırılar için önemli bir "erken uyarı" sistemi sağladığını iddia etti.

The independent istasyonun tam yerini açıklamasa da, istasyonun aktiviteleri hakkında alınan bilgilerin, Edward Snowden'ın paylaştığı NSA dosyalarından elde edildiğini açıkladı. İngiliz The Guardian gazetesinin yakın aylarda belgeler hakkında yayımladığı haberler, gazete ile hükümet arasında anlaşmazlığa neden olmuş ve GCHQ güvenlik uzmanları yönetiminde, belgelerin bulunduğu hard diskler yok edilmişti.

Bölgeden geçen deniz tabanındaki kablolara erişebilen Orta Doğu istasyonu, özellikle İngiltere ve ABD tarafından "değerli" olarak betimleniyor. Kablolardan geçen bütün mesajlar ve veriler, büyük bilgisayar depolarında "korunuyor" ve sonra ilgilenilen alana göre eleniyor.

Proje hakkındaki bilgiler, 2012 yılında Snowden tarafından indirilen 50 bin GCHQ belgesinin içinde yer alıyor. Belgelerin çoğu Wikipedia tarzı, birim içinde çalışan bilgi sitesi GC-Wiki'den geliyor. Kamuya açık Wikipedia'nın tersine GCHQ'nun wiki sitesi, çok gizli ve üstü belgeler içeriyor.

Son açıklamalar İngiliz polisinin, The Guardian'dan Glenn Greenwald'un ortağı David Miranda'ya ait bilgisayarda bulunan verilere dair, terör soruşturması başlatmasıyla ortaya çıktı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, Miranda'nın bilgisayarından çıkan verilerin "oldukça hassas" olduğunu belirterek, verilerin açıklanmasının "hayatları riske atabileceğini" söyledi.

The independent gazetesi, İngiliz hükümetinin The Guardian'a yaptığı, Snowden belgelerinden çıkabilecek ve ulusal güvenliğe zarar verebilecek herhangi bir materyalin basılmaması talebini, gazetenin kabul ettiğini anladığını yazdı. The Guardian'ın editörü Alan Rusbridger, Snowden belgelerinin bulunduğu bir bilgisayarın yok edilmesinin, gazetenin belgeler hakkında haber yapmasının kısıtladığını kabul ediyor.

İngiliz hükümeti The Guardian gazetesinden ayrıca, BT ve Vodafone telekominikasyon şirketlerinin, ülkeye giren bütün internet trafiğine erişebilen GCHQ ile nasıl gizlice işbirliği yaptığı hakkında da haber yapmamasını talep etti. Gazete bir ayı geçen süredir, yüksek derecede tartışmalı ve gizli programın detaylarına sahipti. Suçlamalar Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'da yer aldıktan sonra The Guardian, telekominikasyon şirketlerine İngiltere'ye giren fiber optik kabloların dinlenmesi için para ödenmesi komplosunu yayımlamıştı. The Independent, bir The Guardian sözcüsünün, hükümetle yapılan herhangi bir anlaşma hakkında konuşmayı reddettiğini belirtti. Gazeteye konuşan bir İngiliz hükümeti kaynağı ise, "The Guardian ile yaptığımız görüşmenin gizli kalacağına dair gazete ile anlaştık" dedi.



The Independent İngiliz hükümetinin, Snowden belgelerine hâlâ erişebilen Greenwald'ın, zarar verebilecek bilgileri yayımlama girişiminde bulunmasından korktuğunu da haberinde belirtti.

Ortağı Miranda'nın gözaltına alınmasından sonra konuşan Greenwald, "Şu andan itibaren haberlerimde daha agresif olacağım. Daha fazla belge yayımlayacağım. İngiltere'nin casus sistemi hakkında pek çok belgeye sahibim. Yaptıklarından dolayı çok üzüleceklerini düşünüyorum" demişti.