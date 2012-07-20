İngiltere Olimpiyat öncesi greve gidiyor

Olimpiyat Oyunları’nın başlamasına kısa bir süre kala, organizatörler endişe içerisinde. İngiltere’de makinist ve pasaport kontrol görevlileri, 26 Temmuz’da grev yapmayı planlıyor.

İngiliz Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS), aralarında Londra Heathrow Havaalanı kontrol memurlarının da bulunduğu binlerce sınır görevlisinin Olimpiyat Oyunları başlamadan bir gün önce, 26 Temmuz'da 24 saatlik greve gideceğini duyurdu.

Ayrıca üyelerinin, Olimpiyatlar sırasında mesai yapmayacaklarını bildiren sendika yetkilileri, memurlar için daha fazla ücret, daha iyi çalışma koşulları talep ediyor.

Heathrow Havaalanı, Olimpiyatlar öncesi kilit öneme sahip bir yer. Organizatörler sadece 26 Temmuz'da normal yaz aylarından 19 bin daha fazla yolcunun yani 126 bin kişinin Heathrow üzerinden Londra'ya gelmesini bekliyor. Havaalanı, saatlerce pasaport kontrolünde bekleyen yolcuların tepkisi üzerine, yoğun taleple başa çıkabilmek için çalışan sayısını artırdı.

Planlanan grevden, demiryollarının da etkilenmesi bekleniyor. İngiltere Başbakanı David Cameron, grev açıklamasını kınayarak görüşme yapılmasını talep etti. (Deutsche Welle Türkçe)