İngiltere Norveç'e kaybetti, teknik direktör gazeteciye küfretti

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Roy Hodgson, Norveç maçında kötü oynadıkları söyleyen gazeteciye küfürlü cevap verdi, tepki gösterenlere de “Ben paso küfrederim” cevabını verdi.

Soyunma odasında futbolcularına küfür ettiği ileri sürülen Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal vakasının bir benzeri İngiltere’de yaşanıyor. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Roy Hodgson, Norveç’i 1-0 yendikleri maçta kötü oynadıklarını söyleyen gazeteciye küfürlü cevap verdi. “Milli Takım’ın hocası nasıl argo konuşur?” diye İngiltere ayağa kalktı. Hodgson’ın eleştirilere cevabı çok ilginç oldu:

“Paso küfrederim zaten ben… Karımın yanında filan hiç çekinmem. Yıl olmuş 2014, insanlar küfrediyor ve ben de ediyorum. Ne var bunda? Hangi dünyada yaşıyoruz lütfen..."

‘İşçiler de küfrediyor’

Amatör ligde liman işçileriyle beraber top oynadığından bahseden İngiliz teknik adam, "Ben bir futbol koçuyum. Amatörde işçilerle beraber top oynadım. Ağızlarından çıkan her kelime bir küfürdü. Başka kelime bildikleri yoktu zaten. Dua edin benim kelime dağarcığım onlardan geniş” diye konuştu.

İngiltere maçının hakemi Cüneyt Çakır!

İngiltere ile İsviçre’nin EURO 2016 elemelerinde bugün Basel'de oynayacağı maçı Cüneyt Çakır yönetecek. 21.45’teki maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy 4. hakemlik görevini üstlenecek. Maçın ilave yardımcı hakemleri ise Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek olacak.