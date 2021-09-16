İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Liz Truss

Batılı birliklerin Afganistan'dan Ağustos ayı sonundaki tartışmalı çekilme sürecinde eleştirilere maruz kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, beklenen kabine değişikliğini bugün resmen duyurdu. Johnson'ın sözcüsü, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Adalat Bakanlığına, Ticaret Bakanı Liz Truss'un da Dışişleri Bakanlığına getirildiğini açıkladı. Raab'a ayrıca Başbakan Yardımcılığı ve Lordlar Kamarası Başkanlığı görevlerinin de verildiği belirtildi.

Raab'ın Dışişleri Bakanlığından Adalet Bakanlığına getirilmesi tenzil-i rütbe olarak değerlendiriliyor. 47 yaşındaki Raab, Afganistan'dan çekilme sürecinde Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki tatilinden geç döndüğü gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Raab'ın yerine gelen 46 yaşındaki Truss ise muhazakâr seçmen tabanında sevilen ve Brexit sonrasında yaptığı çok sayıda uluslararası ticaret anlaşmalarıyla başarılı görülen bir isim.

Diğer bakanlıklardaki değişiklikler

Kabinede yapılan değişiklikler neticesinde Adalet Bakanı Robert Buckland, Eğitim Bakanı Gavin Williamson ve İmar Bakanı Robert Jenrick ise görevlerinden alınırken; Jenrick'in halefi Johnson'a yakın isimlerden Michael Gove, Williamson'ın halefi de şimdiye kadar hükümetin aşı kampanyasını yürüten Nadhim Zahawi oldu.

Maliye ve İçişleri bakanlıklarında ise değişiklik yapılmadı.

Hükümet sözcüsü, kabine değişikliğinde pandemi sonrası iyileşmeyi daha iyi ilerletebilmek için güçlü bir ekip kurulmasının amaçlandığını söyledi. İngiltere'de hükümetlerin düzenli olarak yaptığı kabine değişikliği, Başbakan'ın otoritesini sağlamlaştırmak için kullandığı araçlardan biri olarak yorumlanıyor.