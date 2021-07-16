"İngiltere'nin pandemi kısıtlamalarını kaldırması, aşıya dirençli varyantlara zemin hazırlıyor"

Uzmanlar, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın İngiltere'nin pandemi kısıtlamalarının neredeyse tamamını kaldırma girişiminin, dünya için bir tehdit olduğunu ve aşıya dirençli varyantların ortaya çıkması için zemin sağladığını söylüyor.

The Guardian'ın haberine göre; 1200'den fazla bilim insanı, kısıtlamaların kaldırılmasının, aşıya dirençli varyantların gelişmesine izin verebileceği konusunda uyarıda bulundu ve "Hükümetin tehlikeli ve etik olmayan bir deneye giriştiğine inanıyoruz" dedi.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Dr Deepti Gurdasani, "Dünya, Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan mevcut önlenebilir krizi izliyor. İllüzyona kapılmayalım, birçok kişide kronik hastalığa neden olan bir virüse maksimum düzeyde maruz bırakmak için adımlar atılan bir ülkedeyiz” dedi.

İngiltere'nin önde gelen sağlık yetkililerinden Dr. Chris Whitty, bulaşıcı Delta varyantına rağmen kısıtlamaların kaldırılmasının "oldukça korkutucu" sonuçları olabileceği konusunda uyardı ve "Başımızın şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde belaya girebileceği gerçeğini küçümsememiz gerektiğini düşünmüyorum" dedi.