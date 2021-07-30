İngiltere'de "Brighton kedi katili", 16 evcil hayvanı bıçakladığı gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Güvenlik görevlisi Steven Bouquet, İngiltere'nin Brighton beldesi çevresinde dokuz kediyi öldürdü ve yedi kediyi bıçakla yaraladı. 54 yaşındaki zanlı, 16 kediyi bıçakladığını reddetmesine rağmen suçlu bulundu. "Brighton kedi katili" olarak bilinen Bouquet, Hove Crown Mahkemesi'nde beş yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Telefonunda ölen kedilerden ikisinin fotoğrafları bulunan Bouquet'in evinde, kedi DNA'sı olan bir bıçak bulundu.

Mahkemede, öldürülen kedilerden Alan'ın sahibi Catherine Mattock, sürekli kedisini düşündüğünü, kedisinin son görüntüsünü aklından hiç çıkmadığını söyledi.

Kedisi öldürülen bir başkası Emma Sullivan, kedisi Gizmo'yu ön kapısının yanında kaldırımda ölü halde bulduğunu söyleyerek "Tamamen perişan oldum. Gözyaşları içinde ağlıyordum" dedi.

Bouquet'i mahkum eden Yargıç Jeremy Gold QC, ona kedilere yönelik saldırılar için beş yıl ve bıçak bulundurduğu için üç ay hapis cezası verdi.