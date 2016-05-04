İngiltere: Mülteciler için kimse bizim kadar çaba harcamadı!

Partisinin anne - babasız Suriyeli mülteci çocukları İngiltere'ye kabulünü engellemesinin ardından tepkileri üzerine çeken İngiltere Başbakanı David Cameron, "Bugüne kadar hiçbir ülke Suriyeli mülteciler için İngiltere'nin gösterdiği çabayı göstermedi" diyerek hükümetinin mülteci politikasını savundu.

Parlamentodaki konuşmasında mülteci çocukların kabul edilmesi halinde çok sayıda göçmenin yeniden hayatlarını tehlikeye atarak Avrupa'ya gelmeye çalışabileceğini söyleyen Cameron, "Suriye'ye komşu ülkelerde mülteci kamplarına yatırım yapma politikasını sürdürmemiz gerek" dedi.

1930'lu yıllarda Almanya'dan kaçan ve İngiltere'ye sığınan Yahudilerin oluşturduğu Kinder Transport kuruluşu, İngiltere hükümetini 'şefkat göstermeye' çağırmıştı.

Cameron ise "Kinder Transport kıyaslamalarına katılmıyorum. O dönemde İngiltere'ye getirilen çocuklar İtalya'dan Almanya'dan ya da Fransa'dan gelmişti. Bugünse bu ülkelerin hepsi demokratik düzene sahip. O yüzden Kinder Transport kıyaslamalarını o ülkelere karşı bir hakaret sayarım" diye konuştu.

Ancak Cameron, 20 Mart'ta yürürlüğe giren Avrupa Birliği (AB) - Türkiye anlaşmasından önce Avrupa'ya annesiz - babasız gelmiş olan çocukların İngiltere'ye kabul edilmesi konusunda çalışma yapacaklarını da söyledi.

Cameron, "Yerel yönetimlerle görüşüp daha fazla ne yapabileceğimize bakacağız. Ancak Avrupa'ya yeni göç dalgalarını önleyen prensiplere de sadık kalmalıyız" diye konuştu.

İngiltere'de 2014'te yasalaşan 'Suriyeli mülteci yerleştirme programı' kapsamında bugüne kadar 1337 Suriyeli mülteci İngiltere'ye kabul edildi.

Ülkenin başkenti Londra'ya alınan mülteci sayısıysa sadece 43.

İngiltere Vatandaşları Vakfı'nın başkanı George Gabriel, İngiltere'nin ve Londra'nın mevcut kriz karşısında oynadığı rolün daha büyük olması gerektiğini vurgulayarak, "Mültecilerin Londra'ya yerleştirilmesinin önünde zorluklar olduğu açık. Ancak dünyanın en refah içerisindeki şehirlerinden birisinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük mülteci krizinde neredeyse hiç sorumluluk üstlenmemesi kabul edilir bir durum değil" demişti.

Türkiye’de 2 milyon 733 bin mülteci var

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan 10 Mart’ta yaptığı açıklamasında Suriyeli mülteci sayısını açıkladı. Akdoğan, “Bugün itibarıyla Türkiye’deki Suriyeli göçmen sayısı 2 milyon 733 bin 784, 26 geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli sayısı ise 282 bin 815’e ulaştı. Türkiye’nin, Suriye’den gelen kardeşlerine kucağını açarak, ahlaki ve vicdani bir duruş ortaya koyduğunu, insaniyetin ölmediğini tüm dünyaya göstererek tarihe geçmiştir. Suriye’de siyasi nüfuz mücadelesi veren ülkelerin, yaşanan insani kriz konusunda ne yaptığı veya yapmadığının da tarihin kayıtlarına girmiştir. okulları, hastaneleri, bebekleri ve masum sivilleri bombalayanlardan insani krizin çözüm ortağı olmalarını beklemek de beyhudedir. Her ülke kendisine yakışanı yapmaktadır. Biz yaşatmanın, yaraları sarmanın, kucaklamanın tarafında olmayı sürdüreceğiz” demişti.