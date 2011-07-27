-İNGİLTERE MUHALİFLERİ TANIMA KARARI ALDI LONDRA (A.A) - 27.07.2011 - İngiltere, Libya'nın Londra Büyükelçiliği çalışanlarını sınırdışı etme ve Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanıma kararı aldı. Libya'nın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve Maslahatgüzardan tüm Libyalı diplomatların üç gün içinde ülkeden ayrılmaları istendi. Muammer Kaddafi üzerindeki baskıları artırmak amacıyla alınan bu kararın ardından, Libya'nın Londra Büyükelçiliğinden Ulusal Geçiş Konseyi'nin sorumlu olması bekleniyor. Libya'nın Londra Büyükelçisi, Mayıs ayında İngiltere'den sınır dışı edilmişti.