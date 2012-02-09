-İngiltere Milli Takımı'nda şok istifa LONDRA (A.A) - 08.02.2012 - İngiltere Milli Takımı Menajeri Fabio Capello, görevinden istifa etti. İngiltere Futbol Federasyonunun ırkçılık iddiaları nedeniyle hakkında dava açılan John Terry'yi kendisinin onayı olmadan kaptanlıktan almasına sert tepki gösteren Capello, kriz çözülemeyince istifa kararı aldı. 65 yaşındaki İtalyan teknik adam, Wembley Stadı'nda Federasyon Başkanı David Bernstein ve genel sekreter Alex Horne ile bir araya geldi. Bir saatten fazla süren toplantının ardından federasyon tarafından yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamın İngiltere Milli Takımı menajerliğinden istifa ettiği duyuruldu. Federasyon Başkanı Bernstein adına yapılan açıklamada, ''Bugünkü toplantıda ve milli takımdaki görevi süresince Capello büyük bir profesyonellik sergilemiştir. Capello'nun istifa kararını kabul ettik. Capello'ya milli takımdaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve gelecekte başarılar diliyoruz'' ifadelerine yer verildi. Bu arada başkan Bernstein'ın yarın yerel saatle 12.00'de konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. -Terry kararı ipleri kopardı- Premier League ekiplerinden QPR'da oynayan Anton Ferdinand'a ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Terry, federasyon tarafından 3 Şubat Cuma günü milli takım kaptanlığından alınmıştı. Federasyona tepki gösteren milli takım menajeri Fabio Capello ise kararı kesinlikle kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Capello, daha önce de Terry'nin milli takım kaptanlığıyla ilgili kararlar vermek zorunda kalmıştı. Terry, 2010 yılının Şubat ayında milli takımdan arkadaşı Wayne Bridge'in kız arkadaşıyla birlikte olduğunun basına yansımasının ardından milli takım kaptanlığını kaybetmiş, menajer Fabio Capello ikinci kaptan olan Rio Ferdinand'ı milli takım kaptanlığına getirmişti. İtalyan teknik adam, 13 ay sonra ''Terry'ye yeterli cezanın verildiğini'' belirterek, İngiliz futbolcuya yeniden milli takım kaptanlığını vermişti.