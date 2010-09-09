-İNGİLTERE MERKEZ BANKASININ FAİZ ORANLARI AYNI LONDRA (A.A) - 09.09.2010 - İngiltere Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi. Banka yönetim kurulunun bugün yaptığı toplantıda, yüzde 0,5 olan faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verildi. Böylece, banka 18 aydır üst üste faiz oranlarını değiştirmemiş oldu. Banka, ayrıca 200 milyar sterlinlik (302 milyar dolar) varlık satın alma programının büyüklüğünde de değişiklik yapmadı. Ekonomistler, gelecek yıla kadar bankanın faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor. İngiltere ekonomisi, haziran ayında biten çeyrek yılda yüzde 1,2 büyüdü, ancak bu yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin yavaşlayacağı tahmin ediliyor.