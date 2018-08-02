İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz yükseltme kararı

İngiltere Merkez Bankası, faizi 25 baz puan yükselterek yüzde 0.50’den 0.75'e çekti. Oy birliği ile alınan kararla politika faizi, 2009'un mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kararın ardından Sterlin, Euro karşısında son günlerin en yüksek seviyesine çıktı.

Banka, varlık alım programını ise 435 milyar sterlinde sabit tuttu.

Karara ek olarak politika yapıcılar, daha fazla faiz artışının gerekeceği konusunda da fikir birliğine vardı.

10 yıl önce yaşanan küresel ekonomik krizden sonra ikinci kez faiz artırımı yapılmış oldu. İngiltere Merkez Bankası, 10 yıl sonra ilk kez 2017’nin kasım ayında faizi yüzde 0,25'ten 0,50'ye yükseltmişti.