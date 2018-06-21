İngiltere Merkez Bankası faizleri yüzde 0.5 düzeyinde tuttu

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran (DHA) – Birleşik Krallık’ta Merkez Bankası faizleri değiştirmeyerek, yüzde 0.5 düzeyinde tutma kararı aldı. Banka varlık alımlarını da aynı düzeyde tutmaya oybirliğiyle karar verdi.

İngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada faiz kararının oy birliğiyle alınmadığı, varlık alımlarına ilişkin kararın ise oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Kararın ardından sterlin dolar karşısında yükselişini yavaşlatarak, gün içinde 1.3210 düzeyine kadar yükseldikten sonra 1.3195 düzeyine çekildi.