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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 2’ye indirdi

Banka yönetim kurulunun bugün yaptığı toplantıda, yüzde 3 olan faiz oranları 100 baz puan indirilerek yüzde 2 yapıldı.

04 Aralık 2008 02:00

Banka yönetim kurulunun bugün yaptığı toplantıda, yüzde 3 olan faiz oranları 100 baz puan indirilerek yüzde 2 yapıldı.

Böylece, faiz oranları 1951 yılından bu yana ki en düşük seviyesine indi. İngiltere'de faiz oranları merkez bankası 1694'de oluşturulduğundan bu yana hiçbir zaman bu seviyenin altına inmedi.

Ekonomistler, ekonomik göstergeler ışığında faiz oranlarındaki bu indirimi bekliyorlardı.

İngiltere'de konut fiyatları geçen yılki zirveden bugüne yüzde 18 değer kaybederken, ülkede işsizlik artıyor ve tüketici güveni düşüyor.

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