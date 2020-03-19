İngiltere Merkez Bankası faiz düşürdü, varlık alımlarını artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonomisini desteklemeye yardımcı olmak amacıyla gösterge faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,1'e düşürdü. Ayrıca banka, parasal genişleme programını artırırken, 200 milyar sterlinlik varlık alımı yapacağını duyurdu.

Banka, son iki haftada ikinci kez olağanüstü karar alarak, varlık alımlarını 200 milyar sterlin artışla 645 milyar sterline (750 milyar dolar) çıkardı. Yetkililer bu kararı, 26 Mart'taki programlı toplantısı beklemeyerek Perşembe günü aldı.

Sterlin bu karar sonrası yükselişine devam etti ve yüzde 0.5 değer kazanrak 1.1668 dolar seviyesine tırmandı.