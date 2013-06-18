İngiltere'den Şimşek'in dinlenmesiyle ilgili ilk açıklama: Yorum yok

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, The Guardian gazetesinde yer alan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2009'da G-20 toplantısı için İngiltere'yi ziyareti sırasında telefonlarının dinlendiğine ilişkin iddialarla ilgili, "İstihbarat konularıyla ilgili yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstihbarat konularıyla ilgili yorum yapmıyoruz. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu Büyükelçi'ye aktardığını teyid edebiliriz" denildi. Bakanlık ayrıca, bazı haberlerde yer alan "İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı" bilgisinin doğru olmadığını, konunun telefonda Büyükelçi'ye aktarıldığını bildirdi.

Maliye Bakanı Şimşek, İngiliz The Guardian gazetesindeki iddianın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu iddialar doğru çıkarsa en sert şekilde kınanacak ve gereken yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.