T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İngiltere MB: ‘Bankaların daha çok paraya ihtiyacı var’

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, bankaların yeniden borç verebilme koşullarına dönmek için daha fazla sermaye enjekte edilmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

25 Kasım 2008 02:00

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, bankaların yeniden borç verebilme koşullarına dönmek için daha fazla sermaye enjekte edilmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

King, yaptığı açıklamada, sermayenin güçlendirilmesinin sonuna gelinmemiş olunabileceğini, gerekli olduğunda bunu yapmaktan kaçınmamak gerektiğini kaydetti.

Mervyn King, en önemli hedefin, bankaları yeniden borç verebilir duruma getirmek olduğunu kaydetti.

İngiltere hükümeti, bankaların sermayesini güçlendirmek için bugüne kadar 37 milyar İngiliz sterlini taahhütte bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24