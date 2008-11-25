İngiltere MB: ‘Bankaların daha çok paraya ihtiyacı var’

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, bankaların yeniden borç verebilme koşullarına dönmek için daha fazla sermaye enjekte edilmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.



King, yaptığı açıklamada, sermayenin güçlendirilmesinin sonuna gelinmemiş olunabileceğini, gerekli olduğunda bunu yapmaktan kaçınmamak gerektiğini kaydetti.



Mervyn King, en önemli hedefin, bankaları yeniden borç verebilir duruma getirmek olduğunu kaydetti.



İngiltere hükümeti, bankaların sermayesini güçlendirmek için bugüne kadar 37 milyar İngiliz sterlini taahhütte bulundu.

