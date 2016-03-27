İngiltere, Mario Gomez'e rağmen kazandı

EURO 2016 hazırlıkları kapsamında Berlin'de karşılaşan Almanya ve İngiltere, seyircilere futbol ziyafeti yaşattı. İngiltere, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Almaya'yı 2-3 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Olympiastadion'da oynanan mücadelede Almanya, 43. dakikada Toni Kroos ve 57. dakikada Beşiktaşlı Mario Gomez'in golleriyle 2 - 0 öne geçti. Bu dakikadan sonra rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen İngiltere, Harry Kane, Jamie Vardy ve 90. dakikada Eric Dier'in golüyle geriden gelerek 3 - 2 maçı kazandı.

Eurosport'taki habere göre, karşılaşmaya Mario Gomez ve Mesut Özil ilk 11'de başlarken, Alman golcü 3.5 yıl sonra milli takımda golle buluştu. Mesut Özil ise Kroos'un attığı ilk golde asisti yapan isim oldu. Gomez, Almanya için son golünü Euro 2012'de Hollanda karşısında kaydetmişti. 30 yaşındaki santrafor, Almanya formasıyla çıktığı 62. maçta 26. golünü atmış oldu.

Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski, karşılaşmanın 75. dakikasında Thomas Muller'in yerine oyuna girdi. Mario Gomez ise 79. dakikada saha kenarına alındı ve yerini Mario Gotze'ye bıraktı.

71 bin 413 seyircinin izlediği karşılaşmanın 27. dakikasında sahaya kaptan olarak çıkan Sami Khedira’nın defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Mario Gomez topu filelerle buluşturdu, ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.