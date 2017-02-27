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Spor

İngiltere Lig Kupası Manchester United’ın

Takım, kupayı 5. kez müzesine götürdü

27 Şubat 2017 02:31

Manchester United, Zlatan Ibrahimovic'in iki gol attığı final maçında Southampton'ı 3-2 yenerek kupayı 5. kez müzesine götürdü.

İngiltere Lig Kupası finalinde Southampton'ı 3-2 mağlup eden Manchester United, kupanın sahibi oldu. İngiltere Lig Kupası'nı 2009 ve 2010'da üst üste kazanan Manchester United, 6 yıl aradan sonra bu kupayı beşinci kez müzesine götürmeyi başardı.

​Sezon başında teknik direktörlük görevine gelen Jose Mourinho, ağustos ayında Leicester City'yi 2-1 yenerek kazandıkları Community Shield'in ardından Manchester United'la ikinci kupasını havaya kaldırdı.

​Lig Kupası'nı daha önce Chelsea ile de 3 kez kazanan Portekizli teknik adam, kupa sayısını 4'e çıkararak Brian Clough ve Sir Alex Ferguson ile kupada en çok şampiyonluk yaşayan üç teknik adamdan biri oldu.

 

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