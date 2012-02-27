İngiltere Lig Kupası Liverpool'un

T24 - İngiltere Lig Kupası (Carling Cup) finalinde Cardiff City'yi penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup eden Liverpool, kupanın sahibi oldu.

Liverpool, mücadelenin 60. dakikasında Skrtel ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Kalan sürede başka gol olmayınca uzatma dakikaları oynandı.

103. dakikada Carroll'ın yerine oyuna giren Kuyt, beş dakika sonra takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Uzatmaların bitimine 2 dakika kala Cardiff City, Turner'ın golüyle 2-2 beraberliği yakaladı ve kupanın sahibini belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Liverpool'un ilk penaltısını kullanan Steven Gerrard'ın vuruşunda kaleci Heaton gole izin vermedi. Cardiff City'nin ilk penaltısını kullanan eski Bursasporlu Miller'ın atışında ise top direkten döndü.

''Kırmızılar''ın ikinci penaltısında Adam topu dışarı atarken, diğer atışları Kuyt, Downing ve Johnson golle sonuçlandırdı.

Cardiff City'de ise Cowie ve Whittingham atışlarda başarılı olurken, Gestede ve Anthony Gerrard kullandıkları penaltıları kaçırdılar.

Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 berabere tamamlanan final maçını, penaltı atışları sonucunda 3-2 kazanan Liverpool, Lig Kupası'nı sekizinci kez müzesine götürdü.