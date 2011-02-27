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Spor

İNGİLTERE LİG KUPASI BIRMINGHAM CITY'NİN LONDRA (A.A)

27 Şubat 2011 22:30

-İNGİLTERE LİG KUPASI BIRMINGHAM CITY'NİN LONDRA (A.A) - 27.02.2011 - Yunus Kaymaz - İngiltere Lig Kupası Finali'nde Arsenal'ı 2-1 yenen Birmingham City, kupayı ikinci kez müzesine götürdü. Wembley Stadı'nda oynanan ve 89 bin futbolseverin izlediği karşılaşmada Birmingham City, 28. dakikada Zigic ile öne geçti. Arsenal, 39. dakikada Robin van Persie ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Çok çekişmeli geçen ve iki takımın da direklere takıldığı mücadelenin 89. dakikasında Arsenal kalecisi Szczesny ile Koscielny'nin anlaşmazlığını iyi değerlendiren Martins, müsait pozisyonda topu ağlara göndererek, takımını 2-1 öne geçirdi. Arsenal, Szczesny, Sagna, Djourou, Koscielny, Clichy, Song, Wilshere, Rosicky, Nasri, Arshavin (Dk. 77 Chamakh) ve Robin van Persie (Dk.69 Bendtner) onbiriyle, Birmingham City ise Foster, Carr, Jiranek, Johnson, Ridgewell, Bowyer, Ferguson, Gardner (Dk. 50 Beausejour), Larsson, Fahey (Dk. 83 Martins) ve Zigic (Dk.90+2 Jerome) onbiriyle mücadele etti. İlk kez 1963 yılında kupayı müzesine götüren Birmingham City, ikinci kez bu sevinci yaşadı. Arsenal 1987 ve 1993 yıllarında kupayı kazanmayı başarmıştı.

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