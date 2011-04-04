-İNGİLTERE LİBYA'YA DİPLOMATİK HEYET GÖNDERDİ LONDRA (A.A) - 03.04.2011 - İngiltere, Libya'daki muhaliflerle görüşmek üzere bu ülkeye diplomatik bir heyet gönderdiğini bildirdi. Dışişleri ve Commenwealth (İngiliz Uluslar Topluluğu) Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiliz heyeti, Bingazi kentindeki Libyalı muhaliflerin liderleriyle bir araya gelecek. Açıklamada, heyetin, "önceki heyetin çalışmalarına dayanarak, (Libya'daki muhaliflerin oluşturduğu) Geçici Ulusal Konsey hakkında ve ülkede olanlara ilişkin daha ayrıntılı fazla bilgi almaya" çalışacağı kaydedildi. Libya'ya dün vardığı haber verilen İngiliz heyetine, İngiltere'nin Roma Büyükelçisi ve aynı zamanda Bağdat'daki en üst düzey İngiliz diplomat olarak görev yapan Christopher Prentice'in başkanlık ettiği bildiriliyor. İngiliz diplomat ve özel kuvvetler askerlerinin bulunduğu bir heyet Mart ayı başında Libya'da isyancılar tarafından yakalanmış, daha sonra serbest bırakılan heyet İngiltere'ye dönmüştü.