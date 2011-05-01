-İNGİLTERE LİBYA'NIN BÜYÜKELÇİSİNİ SINIRDIŞI EDİYOR LONDRA (A.A) - 01.05.2011 - İngiltere'nin Libya'nın başkenti Trablus'ta İngiltere Büyükelçiliği'ne yönelik saldırılardan sonra Libya'nın Londra Büyükelçisini sınırdışı etme kararı aldığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, yaptığı açıklamada, Trablus'ta İngiltere Büyüelçiliği'ne ve diğer diplomatik misyonlara ait mülklere yönelik saldırıları kınadıklarını belirterek, bu saldırıların Libya Büyükelçisi'nin sınırdışı edilmesi konusunda kendilerini harekete geçirdiğini söyledi. Hague, diplomatik misyonlara saldırıların, Viyana Konvansiyonu'nun ihlali olduğunu hatırlatarak, Libya'nın Londra Büyükelçisi'nin ülkeden ayrılmak için 24 saat süresi olduğunu kaydetti.