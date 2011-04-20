İngiltere, Libyalı isyancılara danışman gönderecek

T24- İngiliz basını, İngiltere'nin Libyalı isyancılara danışmanlık yapmak üzere Bingazi'ye subay göndereceğini açıklamasını manşetlere taşıdı.



Times gazetesinin manşeti, "Üst düzey subaylar, isyancıları eğitmek için Libya'da".

Gazete, isyancıların güçlendirilmesine yönelik bu kararın, bazı kaygıları da beraberinde getirdiğini belirtiyor. Bunların başında da, İngiltere'nin Libya lideri Albay Muammer Kaddafi karşısında daha da çıkmaza sürüklenmesi.

İngiltere'de, gelişmelerin yıllar önce Vietnam'da yaşananlara paralel olduğu yolunda uyarıda bulunanlar da var. Liberal Demokrat Parti'nin eski lideri Menzies Campbell, Başbakan David Cameron'a, Vietnam'a da önce askeri danışmanlar gönderildiğini hatırlatmış. Campbell, "Dikkatli adım atmalıyız" diyor.

Helmand'dan Bingazi'ye







Independent'ın manşeti ise "Helmand'dan Libya'ya: İngiliz komutan, isyancıların Kaddafi'ye karşı savaşına katılıyor".

Gazete, isyancıları organize etmek için Libya'ya gönderilenler arasında, İngiliz ordusunun savaş alanında en tecrübeli komutanlarından birinin de olduğunu bildiriyor.

Independent'a göre, adı güvenlik nedenleriyle açıklanamayan bu komutan, Afganistan'da çatışma alanında çok tecrübe kazanmış bir kişi. Gazete, İngiliz komutanın Helmand vilayetinde gösterdiği cesaret ve liderlik yüzünden ödüllendirildiğini; onun komutasındaki birimin, son dönemde İngiliz ordusunun en fazla çatışmaya girmiş birliği olduğunu belirtiyor.

'Diplomatlar sonunda Seyfülislam Kaddafi'yle yüzleşebilir'







Guardian'ın Libya'daki son gelişmelerle ilgili başyazının başlığı, "Zor görev". Gazete, isyancılara yardımcı olmak için Bingazi'ye gönderilecek 20 İngiliz ve Fransız subayın bir işgal gücü oluşturmadıklarını ancak NATO'nun Libya'daki iç savaşa müdahalesinin adım adım derinleştiğini vurguluyor. Yazıdan bazı satırlar aktaralım:

"Şimdi iki seçenek var: İlk seçenek, isyancıların bir gün savaşan bir güç olacaklarını ummak. İkinci seçenek ise yeniden Afrika Birliği ya da Türkiye'nin önerdiği cinsten bir diplomatik inisiyatifi temel almak. Mevcut güç dengesi değişmezse belki de Kaddafi ailesinden biri iktidarda kalacak. Seçeneklerin hiçbiri cazip değil ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararın mantığından da anlaşılacağı gibi, ikinci seçeneğin sivillerin acı çekmelerini daha erken durduracağı kesin. Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, insan hakları reformunu kamuoyuna açıklama rolünü bir kenarabıraktı ve Bingazi'deki isyancılar için Kaddafi ailesinin herhangi bir başka üyesi kadar kabul edilemez bir kişi oldu. Ancak Libya'da rejimin çökmediği bir ortamda, Seyfülislam Kaddafi nihayetinde diplomatların yüzleşmek zorunda kalacakları kişi olabilir.".