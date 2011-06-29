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Ekonomi

İNGİLTERE LAGARDE'DAN MEMNUN LONDRA (A.A)

29 Haziran 2011 15:12

-İNGİLTERE LAGARDE'DAN MEMNUN LONDRA (A.A) - 29.06.2011 - İngiltere, Christine Lagarde'ın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanı seçilmesini "memnuniyetle" karşılarken basın, Lagarde'ı zor bir dönemin beklediğini yazdı. İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, yeni görevlendirmeyi "küresel ekonomi ve İngiltere için iyi haber" sözleriyle değerlendirdi.  İngiliz basını ise IMF'nin "daha açık ve şeffaf" bir dönem vaadettiğini kaydederek, "Yunanistan başta olmak üzere avro bölgesindeki sıkıntılar nedeniyle yeni IMF başkanını zor bir dönemin beklediğini" yazdı. Times gazetesi, bir Avrupalı'nın IMF'nin başına seçilmesinin eleştirildiğini ancak Lagarde'ın IMF'nin ilk kadın başkanı olduğuna dikkati çekti.  Financial Times (FT) ise sonucun şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Lagarde'ın bu görev için yeterli tecrübeye sahip olduğunu ancak AB içinden bir ülkeden olmasının, avro bölgesindeki sorunlara dışarıdan bakmasını zorlaştırabileceğini" yazdı. 

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