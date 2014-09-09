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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere Kürtlere silah gönderiyor

İngiliz Savunma Bakanı Fallon’a göre, Kürtlerine elindeki silahlar, İslam Devleti örgütüyle savaşmak için yetersiz. İngilizler, çarşamba günü Kürtlere ağır silahları teslim edecek.

09 Eylül 2014 23:19


İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, ülkesinin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü İslam Devleti ile savaşan Kürt birliklerine ağır silah ve mühimmatgöndereceğini duyurdu.

Fallon, Meclis'e hitaben yaptığı yazılı açıklamada, “Kürt birlikleri İD'den daha az ekipmana sahip ve kendilerini savunmaları, sivilleri korumaları ve İD'in ilerlemesini durdurmalarına yardımcı olmak için yanıt veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 milyon euro değerindeki teçhizatın Irak hükümetinin talebi üzerine gönderileceğini belirten Fallon, bunların çarşamba günü ulaştırılmasının beklendiğini kaydetti.

İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra, peşmergeye silah gönderen Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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